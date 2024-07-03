Минобороны: ПВО сбила дрон над Подмосковьем минувшей ночью

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Средства ПВО сбили беспилотник над Московской областью минувшей ночью. Пять дронов также уничтожили над Белгородской областью и четыре — над Брянской., сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

3 июля также в акватории Черного моря были поражены 2 безэкипажных катера. Они двигались в сторону Новороссийска.

Ранее ВС РФ нанесли высокоточный групповой удар по украинскому аэродрому, в результате чего были поражены 9 самолетов противника.

ПВО в России каждый день отражают атаки беспилотников, которые запускают ВСУ.