сегодня в 13:48

ВС РФ поразили девять самолетов воздушных сил Украины за сутки

ВС РФ нанесли высокоточный групповой удар по украинскому аэродрому, в результате чего были поражены 9 самолетов противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удалось полностью уничтожить пять самолетов в результате удара. Также было повреждено два Су-27 воздушных сил Украины.

Еще два украинских самолета, МиГ-29 и Су-27, были ликвидированы средствами российского ПВО.

Средства ПВО в течение суток также сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую авиационную бомбу «Hammer» производства Франции, шесть крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании

Кроме того, был уничтожен 81 беспилотник, в том числе «Bayraktar TB2» производства Турции.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения самолетов ВСУ в Полтавской области. На кадрах видно, как ведется стрельба по целям.