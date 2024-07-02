Минобороны опубликовало видео уничтожения самолетов ВСУ в Полтавской области

сегодня в 10:11

Министерство обороны РФ опубликовало в официальном Telegram-канале видеоролик уничтожения самолетов ВСУ на аэродроме Миргорода в Полтавской области.

На кадрах видно, как ведется стрельба по целям, от пораженных объектов начинает подниматься густой дым. Также виден начавшийся пожар.

Самолеты противника ликвидировали с помощью расчетов ОТРК «Искандер-М». Они нанесли групповой ракетный удар по стоянке. Уничтожение целей было подтверждено.

В результате проведенного удара ВС РФ ликвидировали пять действующих и повредили два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27 ВСУ.