60-летний водитель иномарки сбил школьника на самокате в Мытищах — видео

В подмосковных Мытищах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получил 13-летний подросток. Он ехал на электросамокате, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Авария была зафиксирована в дневные часы, в районе 14:05, вблизи жилой застройки на улице Коминтерна. Согласно предварительной информации силовых структур, 60-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки Volkswagen, совершил наезд на 13-летнего школьника. В момент столкновения мальчик двигался через проезжую часть на электросамокате по нерегулируемой разметке пешеходного перехода.

С полученными травмами несовершеннолетнего срочно доставили в медучреждение. Там врачи преступили к оказанию требуемой медицинской помощи.

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщает, что сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте и проводят проверочные действия с целью воссоздать полную цепочку событий. По завершении начатого разбирательства действиям участников будет дана правовая оценка с последующим принятием процессуального решения в установленном законом порядке.

Ход текущей проверки и установление всех сопутствующих факторов аварии взяты на особый контроль Мытищинской городской прокуратурой, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Судя по опубликованной записи, подросток, не спешившись, проехал по пешеходному переходу. Водитель не остановился и врезался в несовершеннолетнего на небольшой скорости.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.