Педагогам в Дмитровском округе вручили награды Минпросвещения России

Педагоги и работники образования Дмитровского округа получили награды за добросовестный труд и высокие профессиональные результаты. Церемония прошла 5 октября, в День учителя, в Доме детского творчества «Радуга», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников церемонии поздравили заместитель главы округа Ирина Костышина и начальник управления образования Татьяна Малинникова.

Почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» удостоены 18 человек. Среди них — учителя начальных классов, математики, географии, физики и технологии, музыкальный руководитель, директора школ и их заместители.

Учитель начальных классов Дмитровской школы №9 Ольга Скаржевская получила нагрудный знак «За верность профессии» министерства просвещения России. Еще 14 работников образования отмечены почетными грамотами министерства и благодарственными письмами главы округа.

«Учитель помогает ребенку не только освоить предмет, но и поверить в собственные силы. За успехами учеников стоят ежедневная работа педагогов, терпение и внимание к каждому», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Глава округа поздравил работников образования с заслуженными наградами и поблагодарил за знания и поддержку, которые они дают детям.

Музыкальные поздравления подготовили представители Центра дополнительного образования «Фиеста» и Центрального дворца культуры «Созвездие».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.