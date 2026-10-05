Космонавт Максим Сураев встретился с жителями Ельни

Летчик-космонавт Российской Федерации Максим Сураев 3 октября встретился с жителями и гостями деревни Ельня в сельском филиале №16 Центральной библиотеки Богородского округа. Встречу приурочили ко Дню космических войск России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Максим Викторович Сураев рассказал участникам встречи о буднях орбитальной станции и ответил на многочисленные вопросы. Жители и гости Ельни увидели вещи, побывавшие в космосе, примерили перчатки от скафандра и познакомились с питанием космонавтов в полете.

Космонавт подчеркнул, что путь к звездам начинается со школьной скамьи, хорошей физической формы и умения не сдаваться перед трудностями. В завершение встречи школьники получили автографы и сделали общую фотографию.

День космических войск России отмечают 4 октября. Праздник приурочен к запуску первого искусственного спутника Земли с космодрома Байконур 69 лет назад. Этот запуск стал символом научного прогресса и освоения космоса. Праздник посвящен защите государства в космическом пространстве, достижениям российской космонавтики и тем, кто служит в этой высокотехнологичной сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.