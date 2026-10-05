В Химках провели рейд по безопасности пользователей электросамокатов

Сотрудники Госавтоинспекции и представители кикшеринговых компаний «МТС Юрент» и «Бибибайк» 5 октября провели в Химках профилактический рейд для пользователей электросамокатов. Нарушителям правил аренды заблокировали аккаунты, а за поездку вдвоем выписали штраф, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Химки совместно с представителями кикшеринговых компаний «МТС Юрент» и «Бибибайк» 5 октября провели рейд по безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности.

Участники рейда проверили улицы Новых Химок, территории у торговых центров «МЕГА» и «Новые Химки», зоны возле пешеходных переходов и парковки арендованных самокатов. На этих участках наблюдается наиболее интенсивный поток средств индивидуальной мобильности.

Организаторы проводили разъяснительные беседы и принимали меры к нарушителям. Особое внимание уделили безопасности пешеходов и соблюдению возрастных ограничений. Представители сервисов заблокировали аккаунты нескольких несовершеннолетних подростков, нарушивших правила аренды.

Одному из пользователей, который ехал вдвоем на самокате по пешеходному переходу, выписали административный штраф. Езда вдвоем на одном самокате запрещена.

Участникам движения также раздали информационные листовки с основными правилами безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.