В Химках наградили педагогов за вклад в развитие образования

Глава Химок Инна Федотова 2 октября вручила награды работникам образования в доме детского творчества «Созвездие». Педагогов отметили за достижения и вклад в развитие образовательной системы округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие в честь работников образования Химок прошло 2 октября в доме детского творчества «Созвездие». Глава округа Инна Федотова вручила награды педагогам.

В церемонии участвовали председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский, заместитель главы округа Владимир Князев, начальник управления по образованию Ирина Болгова, педагоги, руководители образовательных организаций и ветераны педагогического труда.

Школа «Триумф» и Химкинский лицей вошли в число 100 лучших школ Подмосковья. В этом году 29 выпускников набрали на ЕГЭ 100 баллов, двое из них — сразу по двум предметам. Еще 261 выпускник окончил школу с медалью.

«За каждой цифрой — конкретный ребенок. Его старания, переживания, бессонные вечера и радость от результата. А рядом — педагог, который вовремя заметил способности, поддержал, подсказал и помог раскрыть талант», — отметила глава Химок Инна Федотова.

В школах и дошкольных отделениях округа работают почти 3200 специалистов. Более 48 тысяч детей растут, учатся и делают первые открытия рядом с ними.

Особую благодарность выразили ветеранам педагогического труда, которые сохраняют лучшие традиции химкинского образования и передают опыт молодым учителям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.