Ефимов: почти 100 цветов из стеклофибробетона украсят школу в Пресненском районе

Школу будущего в футуристическом стиле возводят в центре столицы. Фасад здания украсят цветы из стеклофибробетона и декоративное панно площадью 290 «квадратов». Уникальное архитектурное решение объекта позволит ему выделяться на фоне застройки Пресненского района, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Школа появится по адресу: улица Климашкина, дом 13б, строение 1. Возведение в мегаполисе образовательных объектов соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«В Пресненском районе столицы по Адресной инвестиционной программе возводят школу будущего площадью почти 13 тыс. кв. м. При строительстве используют материалы отечественного производства. Одна из особенностей проекта – оригинальная концепция фасада, который оформят в футуристическом стиле. Ключевым акцентом фасада будет синий цвет, его украшением станут почти 100 цветов из стеклофибробетона и панно площадью 290 кв. м, которое изготовят из перфорированных металлических панелей», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он добавил, что на сегодняшний день готовность школы составляет 15%. Специалисты завершили устройство фундамента, монолитные работы подземной части. Сейчас они возводят вертикальные конструкции второго этажа.

Для вечерней подсветки декоративного панно смонтируют специальные проекторы. Территорию здания украсит четырехметровый синий шар, который разместят рядом с главным входом.

При проектировании школы будущего в Пресненском районе применялся современный подход к организации образовательных пространств, который позволит сделать здание максимально удобным для школьников и учителей. Благодаря продуманным планировкам и трансформируемым перегородкам помещения объекта можно будет адаптировать под любые учебные и творческие задачи.

Всего в столице планируется построить 15 школ будущего – это современные образовательные объекты с гибкими планировками и трансформируемыми пространствами. Здания с уникальными фасадами возведут по индивидуальным проектам, уточнили в градостроительном комплексе мегаполиса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о школе будущего в Пресненском районе.