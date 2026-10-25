Россиянка спала на улице в Египте из-за бросившего ее туроператора

Российская туристка опубликовала в социальных сетях жалобу на крупного отечественного туроператора, заявив, что компания оставила ее ночевать на улице в Египте во время длительной задержки обратного авиарейса. Девушка приобрела путевку в пятизвездочный египетский отель по системе «все включено» стоимостью свыше 2 тыс. долларов.

По окончании отдыха рейс туристки в Россию был задержан на 19 часов. Она утверждает, что принимающая сторона отказалась предоставить ей временное размещение, предложив оплатить номер самостоятельно и затем потребовать компенсацию через агентство в РФ.

Однако единственный свободный номер в гостинице стоил 1460 долларов за сутки. На руках у девушки оставалось лишь 3 доллара наличными. Возможность безналичной оплаты в отеле отсутствовала.

Гостиничный комплекс находился в 40 километрах от Хургады, из-за чего самостоятельно добраться до другого жилья ночью россиянка не решилась. В результате, по ее словам, гиды перестали выходить на связь, а ей пришлось провести ночь и следующий день на улице возле бассейна под дождем без питания.

Утром сотрудник ресепшена помог ей попасть на завтрак. Туристка потребовала от туроператора провести служебную проверку и применить санкции к задействованным гидам, обвинив их в игнорировании сообщений и неоказании помощи.

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