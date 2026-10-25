У россиян после 30 лет стали чаще находить аутизм

Взрослые люди старше 30 лет стали чаще узнавать о наличии у себя расстройства аутистического спектра (РАС). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Как выяснили журналисты, заметную долю среди тех, кому впервые ставят подобный диагноз в зрелом возрасте, составляют женщины. Медицинские специалисты связывают данную тенденцию со спецификой поведения. В детском возрасте девочки обычно старательнее мимикрируют под свое окружение и сглаживают внешние проявления нарушений развития.

Из-за этого диагноз долгое время ускользает от внимания врачей и родителей. Подозрения на аутизм зачастую возникают случайно спустя десятилетия — в рамках консультаций у психологов или после прохождения скрининговых тестов в Сети. Окончательно подтверждает диагноз уже профильный психиатр.

Характерным примером послужила история 30-летней жительницы Санкт-Петербурга, у которой психолог после года регулярных консультаций заподозрила признаки РАС. По рекомендации специалиста девушка прошла специализированный опросник, продемонстрировавший высокий балл, а затем обратилась к психиатру, специализирующемуся на РАС и СДВГ. Он официально установил расстройство.

По оценкам экспертов, постоянные попытки соответствовать социальным ожиданиям нередко оборачиваются хроническим истощением, приступами тревоги и затяжными депрессиями. Президент АНО «Центр проблем аутизма» Екатерина Мень отметила, что такое компенсаторное поведение называется «камуфляжем» — именно оно зачастую препятствует своевременному выявлению РАС в детские годы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.