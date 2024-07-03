В акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера

Огневые дежурные средства поразили в акватории Черного моря два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, средства ПВО сбили пять дронов над территорией Белгородской области, четыре — над Брянской. Также один беспилотник поразили над Московской областью.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.