В акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера
Огневые дежурные средства поразили в акватории Черного моря два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Помимо этого, средства ПВО сбили пять дронов над территорией Белгородской области, четыре — над Брянской. Также один беспилотник поразили над Московской областью.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров.
ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.