Проагрейдился и разрядился: новое обновление убивает батареи iPhone

Новое обновление для iOS убивает батареи iPhone. Как отметили пользователи, версия 26.5 высаживает аккумулятор за час, а заряжаться гаджет стал в 2–3 раза дольше, сообщает Mash .

iPhone обновились в ночь на 27 мая автоматически у тех, кто не проапгрейдился 11 мая. Пользователи начали жаловаться на то, что раньше батареи хватало минимум на полдня, а теперь она разряжается в ноль за час. При этом сами мобильные сильно греются, а заряжаются долго.

На более старых телефонах, например, 13-й модели, появились проблемы с камерой и просаживается громкость во время разговора (так, телефон сам уменьшает уровень звука).

Эксперты из Restore сказали, что с гаджетами все нормально. После обновления они переиндексируют фото и файлы, оптимизируют приложения и «докачаются». Данные процессы временно поднимают расход энергии, поэтому устройство нагревается, а также замедляется процесс зарядки. Обычно все процессы проходят за 1-2 дня.

В основном из-за этого обновления раздражаются владельцы старых устройств, больших галерей с фото и те, кто не выпускает гаджет из рук. Также батарею на iPhone убивает постоянно включенный vpn.

Владельцам смартфонов порекомендовали подождать около двух суток, чтобы все само пришло в норму. Еще можно посмотреть в настройках, какое приложение потребляет больше всего заряда и переустановить его, следить за обновлениями, так как баги обычно правят оперативно.

