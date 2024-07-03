В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
Мэр Новороссийска сообщил об отражении атаки БЭК на город
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
Глава города призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.
«Не находитесь на открытом пространстве около моря, не допустимо снимать и выкладывать фото/видео, средств защиты города, работу специальных и оперативных служб», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее в Новороссийске объявили опасность атаки морских беспилотников.