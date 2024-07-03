Опершаб Краснодарского края призвал к осторожности жителей Новороссийска
В Новороссийске объявили опасность атаки морских дронов
В Новороссийске объявили опасность атаки морских беспилотников, сказано в сообщении Оперштаба Краснодарского края.
В Новороссийске включили сирену из-за атаки безэкипажных катеров.
Жители первой береговой линии города призвали перейти в укрытия.
«Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами. Не выходите на улицу, тем более на набережную к морю», — сказано в сообщении.