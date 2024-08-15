Минобороны: экипаж рухнувшего под Иркутском бомбардировщика Ту-22М3 выжил

сегодня в 18:11

Экипаж бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ, который потерпел крушение при выполнении планового полета в Иркутской области, выжил, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в результате ЧП пострадавших нет, ракетоносец рухнул в безлюдной местности. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Ранее стало известно, что российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области. По словам очевидцев, борт загорелся еще в воздухе.