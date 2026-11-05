Спортсмены из Химок завоевали три медали на первенстве России по стрельбе

Юные стрелки из Химок выиграли золото и две бронзы на первенстве России по пулевой стрельбе среди спортсменов до 17 лет в Ижевске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанник Училища олимпийского резерва № 3 Иван Крыльцов завоевал золото в дисциплине «пневматический пистолет, 10 м, смешанная пара». Вместе с Анной Топорковой из Ногинска он с первых минут захватил лидерство и сохранил преимущество до конца матча против команды Ростовской области.

Воспитанница того же училища Нелли Черепанова стала бронзовым призером в этой дисциплине. В паре с Андреем Драндиным она победила в матче за третье место.

Еще одну бронзу Черепанова завоевала в составе женской сборной Московской области в дисциплине «пневматический пистолет, 10 м, команды».

Первенство России среди юношей и девушек до 17 лет проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В турнире участвуют сильнейшие юные стрелки из разных регионов страны.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.