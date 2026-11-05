В Красногорске обновляют сквер и возводят новый корпус поликлиники

В поселке Нахабино идут работы сразу по двум важным объектам: благоустройству сквера на улице Школьной и строительству нового корпуса поликлиники № 4. Они реализуются в рамках народной программы «Единой России», передает пресс-служба партии.

Работы в сквере начались 20 августа и уже вышли на завершающую стадию. По данным подрядчика, благоустройство завершат до конца ноября. Территория расположена на одном из главных пешеходных маршрутов Нахабино: здесь проходят жители, направляющиеся к магазинам и культурно-досуговому комплексу «Красногорье».

«Это центральная точка притяжения, где ежедневно проходят тысячи людей. Раньше территория была в непригодном состоянии», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов.

Особое внимание уделили безопасности: сквер полностью оснастят камерами системы видеонаблюдения «Безопасный регион». По словам депутата Мособлдумы от «Единой России» Артура Бадретдинова, работы идут с опережением графика, чтобы открыть сквер до сильных холодов. Он добавил, что жители одобрили проект и смогут пользоваться удобными нескользящими дорожками. Зимой специалисты проконтролируют уборку территории и состояние плитки.

Сквер на Школьной станет продолжением преобразований, начатых в прошлом году в соседнем сквере Инженерных бригад. Это второй крупный объект после благоустройства площади Оптиков, открытой в октябре. Жители уже оценили ход работ.

«Мы посмотрели на каком этапе работы. Все хорошо, вопросов нет. Подрядчики учли все наши пожелания», — поделилась жительница Нахабина Виктория.

Благоустройство общественных пространств в Московской области продолжается. В этом году в регионе планируют обновить 14 парков, 13 лесопарков, 10 набережных, 15 пешеходных зон и площадей, а также 12 скверов. Рядом с ними проживают более 2,4 млн человек.

Параллельно в Нахабине строится новый корпус поликлиники № 4. Готовность здания превышает 40%. Главная задача — закрыть тепловой контур до холодов, чтобы зимой приступить к внутренней отделке.

Пятиэтажный корпус соединят теплым переходом с существующим зданием. В новом корпусе разместится детское отделение с отдельным входом, кабинетами специалистов и дневным стационаром на восемь коек. В старом здании появятся ревматологическое отделение и кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

После открытия пропускная способность поликлиники вырастет вдвое — до 1080 посещений в смену. Помощь смогут получать более 60 тысяч жителей Нахабина и ближайших населенных пунктов, включая Черную и Исаково Истринского округа. В корпусе также установят тяжелое диагностическое оборудование, в том числе компьютерный томограф.

«Важно, что потоки взрослых и детей удастся развести. Здание будет просторным, с достаточным количеством кабинетов», — рассказала врач поликлиники Лариса Батищева.

Открытие нового корпуса запланировано на 2028 год, однако строители работают с опережением графика.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, в Подмосковье выполнена практически полностью.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.