В «Большом Физтехе» открыли арт-объект, посвященный попечителям

В школе-пансионе «Большой Физтех» состоялось торжественное открытие арт-объекта, посвященного меценатам и попечителям школы. Событие прошло в рамках старта второго сезона всероссийского конкурса «Большой подростковый квест „Предприми себя“», который 3 ноября запустили Фонд «Университет детства» при поддержке МФТИ и Рыбаков Фонда, сообщает СМИ2 .

Открытие арт-объекта стало продолжением разговора о том, как частная инициатива и поддержка меценатов создают новые возможности для талантливых школьников по всей стране. На арт-объекте высечены слова, которые звучат как манифест для будущего поколения: «Тем, кто почувствовал бесконечность и пожелал ее умножить. Тем, кто выбрал не исчезнуть, а продолжиться в других. Тем, кто стал проводником Большого».

Обращение посвящено тем, кто создает образовательную среду, передает знания, формирует характер, поддерживает и вдохновляет — наставникам и попечителям. На арт-объекте указано число 1946: именно тогда началась история легендарного Физтеха, за восемь десятилетий воспитавшего поколения ученых, исследователей, предпринимателей и людей, меняющих страну и мир.

«Сегодня мы открываем арт-объект, посвященный всем попечителям и покровителям этого способа думать, жить и делать нашу жизнь не просто выживанием, а процветанием. Давать шанс тому, чтобы будущее не просто ожидалось нами, а чтобы мы сотворяли его сегодня, поддерживая наших подростков», — сказал сооснователь школы-пансиона «Большой Физтех» Игорь Рыбаков.

Проректор по учебной работе МФТИ Артем Воронов подчеркнул, что вуз остается системой, которая формирует мышление через среду.

В ходе церемонии воспитанники «Большого Физтеха» озвучили свой манифест и заложили послание себе, будущим взрослым, в капсулу времени. Через 10 лет они смогут вернуться в школу прочитать свое послание, вспомнить, как все начиналось: каким они представляли свое будущее.

Открытие арт-объекта логично вписалось в контекст старта второго сезона конкурса «Предприми себя»: организаторы предусматривают несколько уровней территориального попечительства — от отдельных школ и районов до городов и целых регионов.