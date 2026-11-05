В СИЗО-3 ГУФСИН Подмосковья прошли мероприятия, посвященные Дню народного единства

В СИЗО-3 ГУФСИН России по Московской области (г. Серпухов) прошли мероприятия в рамках проведения Недели межрелигиозного диалога, приуроченные ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Его посетили члены Межрелигиозной рабочей группы, помощник начальника ГУФСИН России по Московской области по организации работы с верующими священник Михаил Куземка, имам-хатыб Духовного управления мусульман Московской области Шероз Холибоев, помощник начальника СИЗО-3 по работе с верующими священник Валерий Гололобов. В мероприятиях также приняли участие заместитель начальника ГУФСИН Лидия Скворцов, начальник учреждения Вадим Невестюк, а также сотрудники регионального пенитенциарного ведомства.

В ходе визита прошла встреча с осужденными отряда хозяйственного обслуживания, на которой обсуждалась история праздника, ценности межнационального единства и важность самоанализа.

Отец Михаил обратился к присутствующим с приветственным словом, в котором рассказал об истории праздника Дня народного единства, о его значении в жизни современной России.

«Вспоминая исторические события, о которых сегодня нам напоминает День народного единства, мы в первую очередь вспоминаем подвиг русского народа, его жертвенность, преданность своей вере и Отечеству. За веру, за единство люди отдавали жизни — это самое настоящее проявление силы духа, и способность нашего народа собраться в момент тяжелого испытания», — отметил отец Михаил.

Осужденные хозяйственного отряда подготовили для гостей небольшое творческое выступление. Они исполнили патриотические песни и прочитали красивые стихотворения. Ярким и эмоциональным заключением послужило проникновенное чтение стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино».

Встреча с осужденными отряда хозяйственного обслуживания завершилась проведением викторины на знание основных мировых религий.

Далее в сопровождении начальника следственного изоляторапредставители духовенства совершили обход камерных помещений, провели духовные беседы с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в учреждении.

В продолжение мероприятий делегация в составе членов Межрелигиозной группы, а также сотрудников УИС посетили Мусульманский духовно-просветительский центр «Рахман», расположенный в городском округе Подольск. Для гостей была организована обзорная экскурсия по центру, которую провел первый заместитель Председателя Духовного управления мусульман Московской области Рустам хазрат Давыдов.

Он рассказал, что сегодня в Мусульманском центре «Рахман» располагается аппарат Духовного управления мусульман Московской области (ДУМ МО), который координирует деятельность всех мусульманских общин Подмосковья. Центр ведет активную религиозную, образовательную, социальную и благотворительную работу.

В завершение мероприятий заместитель начальника ГУФСИН России по Московской области Лидия Скворцова поблагодарила руководство Духовного управления мусульман Московской области за приглашение и возможность познакомиться с историей и традициями мусульман Подмосковья.