Опрос: москвичи готовы потратить на транспорт для бездорожья около 1 132 000 рублей

Эксперты «Авито Промо» и «Авито Спецтехника» опросили 10 тыс. россиян и выяснили, какой транспорт для бездорожья они выбирают, для чего планируют его использовать и на какие характеристики обращают внимание при покупке, сообщает пресс-служба компании.

По данным исследования, у 32% опрошенных москвичей есть транспорт для передвижения в условиях бездорожья (или был в прошлом), а 14% хотели бы приобрести его в будущем. Для поездок по грунтовым дорогам, участкам без асфальтового покрытия и пересеченной местности подходит разная техника — от универсальных внедорожников, которые удобны и для повседневных поездок, и для выездов на природу, до специализированных машин для сложного рельефа. Среди тех, у кого уже есть такой транспорт или кто планирует его приобрести, 40% выбрали внедорожник. В среднем на покупку готовы потратить около 1 132 000 рублей.

Внедорожники лидируют по популярности — их выбирают (уже владеют, владели раньше или хотели бы купить) 40% респондентов. Однако востребованы и квадроциклы (20%), мотоциклы для бездорожья и пикапы (по 7%), снегоходы (5%).

Обычно люди используют «вездеходы» для поездок на природу и отдыха: этот вариант отметили 52% респондентов. Еще 32% планируют использовать его для для путешествий и экспедиций, а 28% — для охоты и рыбалки.

«Как показало исследование, при выборе транспорта для бездорожья москвичи в первую очередь оценивают его проходимость и надежность — эти характеристики отметили 49% и 45% респондентов соответственно. При этом покупатели учитывают и финансовую сторону вопроса: стоимость приобретения и расход топлива важны для 34% опрошенных, расходы на обслуживание и ремонт — для 32%. Доступность запчастей и мощность двигателя отметили по 29% респондентов, а комфорт водителя и пассажиров — 26%», — сказал коммерческий директор «Авито Спецтехника» Андрей Горн.

Онлайн-объявления также играют роль при выборе транспорта для бездорожья. Так, 78% тех, кто рассматривает покупку автомобиля или недавно приобрел его, в той или иной степени обращают внимание на объявления. Для 18% респондентов, которые уже владеют таким средством передвижения или планируют его приобрести, они становятся одним из главных факторов выбора. Еще 33% рассматривают объявления, но принимают окончательное решение на основе других параметров, а 27% время от времени обращают внимание на предложения. При этом 22% сообщили, что онлайн-объявления не влияют на их выбор.

Также чаще всего релевантные объявления респонденты встречают на площадках электронной коммерции — этот вариант выбрали 44% опрошенных. Рекомендации друзей, коллег и родственников назвали 31%, поисковые системы — 28%, а социальные сети — 25%.

«При продвижении транспорта для бездорожья важно учитывать, что покупатель обычно сравнивает несколько предложений и оценивает, насколько конкретная модель соответствует его задачам. Онлайн-продвижение помогает продавцам привлекать внимание потенциальных покупателей, которые уже интересуются такой техникой или только начинают изучать рынок. В этом процессе важную роль играют рекламные агентства: они помогают бизнесу выстраивать продвижение, выбирать подходящие инструменты и работать с целевой аудиторией. В результате объявления могут встречаться пользователям на разных этапах выбора — от первого знакомства с категорией до сравнения конкретных предложений», — заключил руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами «Авито» Николай Сентюрин.