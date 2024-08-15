Опубликовано видео горящего атомного бомбардировщика Ту-22М под Иркутском

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Telegram-канал 112 опубликовал видео с разбившимся стратегическим бомбардировщиком Ту-22М в Иркутской области.

Предварительно, ракетоносец упал в Черемховском районе Иркутской области во время выполнения учебного полёта. На видеозаписи видны горящие обломки воздушного судна.

Очевидцы сообщили, что борт загорелся еще в воздухе. По данным 112, экипаж военного самолета катапультировался.

Ту-22М — это советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, который может нести ядерное оружие.