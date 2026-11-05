В Шатуре провели III молодежный межконфессиональный форум

Студенты, общественники и представители религиозных общин 2 ноября приняли участие в III молодежном межконфессиональном форуме «Вместе мы — Россия» в Шатурском энергетическом техникуме. Встречу приурочили ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники форума обсудили, как уважение к культурным и религиозным традициям укрепляет единство народов России. Подростки активно включились в диалог с общественниками и представителями разных религиозных общин.

Клирик Никольского храма Александр Боярких подчеркнул, что важно слышать друг друга и уважать чужие убеждения. Председатель местной религиозной организации «Община мусульман г. Рошаль» Мансурджон Турсунов обратил внимание на важность любви к людям.

Еще одной темой стали основы крепкой семьи. Своим опытом поделились супруги Кондратович, которые воспитывают восьмерых детей и совмещают родительство с общественной деятельностью. Марина Анатольевна Кондратович — президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. Ее супруг Денис Алимович — председатель Московского областного общественного движения «Отцы Подмосковья».

Во второй части форума представитель Российского общества «Знание» Денис Кузнецов прочитал студентам лекцию и провел мастер-класс. Участники применили полученные знания и освоенные инструменты на практике. Занятие помогло им разобраться, как не нарушать чужие границы и не проявлять психологическую агрессию по отношению к другим людям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.