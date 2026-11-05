В Химках обсудили проблемы с отоплением дома на улице Академика Глушко

Жители дома № 2 на улице Академика Глушко в Химках 5 ноября обсудили с представителями администрации, профильных служб и управляющей компании перебои с отоплением и содержание дома, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы городского округа Химки Юрий Андреев, представители профильных служб и управляющей компании встретились с жителями дома № 2 на улице Академика Глушко. Участники рассмотрели обращения и обсудили меры для решения проблем с теплоснабжением и содержанием дома.

Жители сообщили, что в некоторые квартиры тепло поступает с перебоями. Им предложили составить список таких квартир и передать его в управляющую компанию. После получения данных ее специалисты проведут поквартирный обход, проверят внутридомовую систему отопления и оборудование. При необходимости они удалят воздух из системы, чтобы восстановить нормальную циркуляцию теплоносителя и равномерную подачу тепла.

По итогам встречи также решили организовать генеральную уборку дома. Клининговая компания выполнит работы в ближайшее время. Все обращения жителей приняты в работу — их решением займутся профильные службы совместно с управляющей компанией.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.