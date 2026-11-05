В Химках очищают ливневую канализацию

Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» 5 ноября проводят плановую очистку ливневой канализации в Химках. В микрорайоне Сходня работы уже завершили, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Маяковского, 2А в микрорайоне Сходня сотрудники «Объединенного городского хозяйства» провели диагностику и механическую прочистку трубопроводов и дождеприемных колодцев. Работы выполнили в рамках регулярного содержания городской инфраструктуры.

Очистка помогает обеспечить бесперебойное водоотведение в период интенсивных осадков и таяния снега, а также предотвратить локальные подтопления.

МБУ «ОГХ» отвечает за содержание и текущий ремонт ряда объектов городского хозяйства, в том числе сетей ливневой канализации на закрепленных территориях. Сотрудники учреждения регулярно проверяют состояние стоков, особенно в преддверии сезона дождей.

При обнаружении засоров или подтоплений на обслуживаемых территориях жители могут обратиться в диспетчерскую службу учреждения или Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Химки по телефону горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.