Ни рыба, ни мясо: сом курицу россиянам не заменит?

Африканский сом курятину в России заменить не сможет, так как это разные продукты. При этом рыба стоит вдвое дороже, сообщил РИАМО бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Говорить, что африканский сом похож на курицу — это сильное преувеличение. Да, мясо у него более плотное и насыщенное, но все же это рыба. На данный момент такой сомик стоит вдвое дороже курицы. Около 500 рублей за килограмм потрошенная тушка с головой и костями, кости и голова у него несъедобны», — сказал Прокофьев.

Он отметил, что у этих продуктов разная пищевая ценность.

«Сом не лучше и не хуже курицы, это просто разные вещи», — резюмировал эксперт.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова сообщила РИАМО, что недорогой гибрид сома может потеснить курицу в фастфуде. По текстуре и нейтральному вкусу мясо сома напоминает птицу, оставаясь диетическим и богатым белком.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.