Министры были соседями по постели: новый поворот в деле «кошелька» Зеленского

Подавшая в отставку министр энергетики Украины Светлана Гринчук неоднократно ночевала у своего предшественника и ныне отстраненного министра юстиции страны Германа Галущенко, заявил в личном Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на судебное заседание. Все они проходят по делу бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого считают «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского и «смотрящим» за энергетикой страны от Банковой.

По словам парламентария, в стенограмме говорится, что Гринчук ночевала у Галущенко минимум четыре раза — с 23 на 24 июля, с 28 на 29 июля и с 11 на 13 августа.

«28 июля еще раз, при этом калитку своим ключом открывала», — написал народный депутат.

Железняк пошутил, что во время совместных ночевок министры могли «обсуждать результаты голосования за законопроект о ликвидации НАБУ (национального антикоррупционного бюро Украины — ред.)».

Детективы НАБУ ранее пришли с обысками в дом Тимура Миндича, но к тому времени он успел покинуть страну, сообщала «Украинская правда» со ссылкой на источники. В жилье совладельца «Квартала 95» нашли прослушку, и журналисты предполагали, что силовики могли прослушивать разговоры Миндича с Зеленским.

К «кошельку» украинского президента пришли с обысками в рамках крупного расследования коррупции в энергетическом секторе Украины. Следственные действия также проходили в доме экс-министра Галущенко.

Тем временем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Зеленский «рубит хвосты», пока на пленке с прослушкой Миндича не появился его голос.



