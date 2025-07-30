«Прослушка с голосом»: расследование против Миндича угрожает Зеленскому

Владимир Зеленский столкнулся с самым серьёзным политическим кризисом за время своего президентства. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное расследование в отношении Тимура Миндича — ближайшего соратника и бизнес-партнёра главы государства, сообщает газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

Скандал приобретает особый масштаб после информации о том, что в ходе прослушки квартиры Миндича был зафиксирован голос самого Зеленского.

Миндич, совладелец «Квартала 95» и бывший доверенный лицо олигарха Игоря Коломойского, обвиняется в организации коррупционных схем в «Нафтогазе» и при строительстве оборонных объектов. Эксперты отмечают, что расследование, инициированное после восстановления полномочий НАБУ под давлением Запада, может быть использовано для удара по самому Зеленскому.

Особую опасность для президента представляет тот факт, что Миндич, обладающий обширной компрометирующей информацией, может пойти на сделку со следствием.

Политические аналитики не исключают, что этот скандал может привести либо к досрочной отставке Зеленского, либо к полной потере его политического влияния. Ситуация развивается на фоне обострения отношений Украины с западными партнёрами, требующими реальной борьбы с коррупцией.