Мирошник: Зеленский «рубит хвосты», пока на пленке Миндича не появился его голос

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что требованиями об отставке людей во власти президент Украины Владимир Зеленский «рубит хвосты», чтобы не попасться самому, сообщает ТАСС .

Зеленский столкнулся с самым серьезным политическим кризисом за время своего президентства. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное расследование в отношении Тимура Миндича — ближайшего соратника и бизнес-партнера главы государства.

Скандал приобретает особый масштаб после информации о том, что в ходе прослушки квартиры Миндича был зафиксирован голос самого Зеленского. По мнению Мирошника, украинский лидер решил «рубить хвосты», пока пленки с его голосом не были обнародованы.

«Зеленский понимает, что в его интересах купировать скандал как можно быстрее, сдавая излишне засвеченные фигуры Галущенко (Герман — министр юстиции Украины — ред.) и его креатуры на месте министра энергетики, не позволив продолжаться „сериалу“ представления доказательств, где в центре сцены появятся его ближайшие друзья и он сам», — заявил Мирошник.

Расследование касается возможных коррупционных схем в энергетике и оборонной промышленности, включая контракты компании Fire Point на разработку ракеты «Фламинго» на сумму свыше 7 млрд гривен.

