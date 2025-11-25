Мигранты заставили жениха смотреть, как они насилуют его 18-летнюю невесту

В Риме мигранты заставили жениха смотреть, как они насилуют его невесту

Итальянские правоохранители задержали троих граждан Марокко, подозреваемых в совершении изнасилования. По данным полиции, мужчины напали на 18-летнюю невесту и ее 24-летнего жениха, после чего изнасиловали девушку на глазах у ее возлюбленного, сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Mail.

Злоумышленники спровоцировали ДТП, врезавшись в автомобиль пары. Затем они разбили окно, вытащили жениха из машины и жестоко избили его. Несмотря на мольбы и крики мужчины о помощи, нападавшие изнасиловали его девушку.

«Мужчина кричал о помощи, умолял их остановиться и даже угрожал местью, но не смог вырваться», — говорится в статье.

После совершения преступления марокканцы скрылись. Пострадавшие немедленно обратились в полицию.

Благодаря оперативным действиям силовиков двое подозреваемых были задержаны в Риме, а третий — в Венеции. Отпечатки пальцев, обнаруженные в автомобиле, совпали с данными задержанных.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что миграция убивает Европу.

