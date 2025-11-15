Дональд Трамп заявил что миграция убивает Европу

В интервью телеканалу GB News глава Белого дома заявил что Европу захлестнула волна миграции и поэтому она «уже не та». Американский лидер уточнил что подобная ситуация наблюдается не везде, но почти повсеместно добавив что ему искренне огорчают сложившиеся в Европе обстоятельства связанные не только с мигрантами, но и с налоговой политикой.

Это далеко не первое его высказывание на данную тему еще в марте республиканец писал в своей социальной сети Truth Social что следует меньше беспокоиться о президенте России Владимире Путине, а больше о бандах мигрантов-насильников наркобаронах убийцах и пациентах психиатрических клиник которые массово въезжают в страну. Тогда же он предупредил что США рискуют повторить печальную участь Европы.

Позже в июле во время визита в Шотландию Трамп сделал еще более категоричное заявление назвав иммиграцию убивающей Европу, а миграционные процессы — ужасным вторжением.

Параллельно с критикой Старого Света сам Трамп проводит в США крайне жесткую миграционную политику. В конце октября он утвердил сокращение квоты на прием беженцев со 125 тысяч до 7.5 тысяч человек в следующем финансовом году. Одной из ключевых мер республиканца стала массовая депортация мигрантов, а также запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан 12 стран с ограничениями еще для семи государств включая Афганистан Гаити Иран и Йемен.

Подобные действия вызывают протесты внутри страны так после иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе в июне где были задержаны десятки людей Трамп отдал приказ Пентагону ввести в город войска Национальной гвардии для наведения порядка.

