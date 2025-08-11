Наведу порядок: Трамп может взять под контроль полицию Нью-Йорка и Чикаго

Президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за Вашингтоном он планирует «навести порядок» в Нью-Йорке и Чикаго. Полиции этих городов также могут перейти под федеральный контроль правительства, сообщает РИА Новости .

Трамп официально заявил, что переводит полицию Вашингтона под контроль федерального правительства. Этому решению послужило нападение на бывшего сотрудника департамента эффективности правительства (DOGE) Эдварда Користина. Теперь он подчеркнул, что на очереди новые города.

«Потом я немного проверю Нью-Йорк. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это вместе. Посмотрим, как быстро все пройдет, и, если понадобится, мы сделаем то же самое в Чикаго, что просто катастрофа», — заявил президент США.

Он также назвал мэра Чикаго совершенно некомпетентным. Трамп добавил, что в его планы входит и проверка Лос-Анджелеса.