Мигранты устраивают беспорядки и шумят возле кальянной в Электростали

Жители Электростали пожаловались на приезжих, которые устраивают разборки возле недавно открывшейся кальянной. Мигранты сильно шумят, ввязываются в драки и громко слушают музыку, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

По словам жителей, постоянные беспорядки происходят около заведения, которое открыли в ЖК «Высоково». Почти каждый вечер его посещают приезжие. Очевидцы отмечают, что мигранты пьяными выходят из кальянной рано утром и устраивают разборки.

Недавно подобный инцидент начался в 5 часов утра. Под окнами ЖК были слышны крики, мат, звуки драки и громкая этническая музыка. Продолжалось все это до 10 часов утра.

Жители успели заснять на видео действия приезжих. В одном кадре группа мужчин ссорится возле детской площадки, в другом — устраивает массовую драку с громкими криками.

По данным жильцов, они несколько раз писали заявление в полицию. Правоохранители также несколько раз выезжали на место по жалобам, однако ситуация не меняется.

Ранее мигранты в Оренбурге избили россиян арматурами, трубами и камнями из-за замечания по поводу того, что один из несовершеннолетних приезжих чуть не сбил соседа.