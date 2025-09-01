Мигранты избили россиян арматурами, трубами и камнями из-за замечания

В Оренбурге мигранты ворвались в дом к местным жителям и избили их трубами, арматурами и палками. Иностранцы набросились на жертв из-за того, что один из них сделал замечание их товарищу-подростку, сообщает РЕН ТВ .

Ранее юноша, оказавшийся другом мигрантов, катался на мопеде и едва не сбил соседа, который после этого попросил его ездить аккуратнее. Несовершеннолетнему не понравились эти слова и он пожаловался своим приятелям, утверждает телеканал.

Через полчаса в дом соседа, которого едва не сбил юноша, ворвалось несколько приезжих. Мигранты начали избивать не только «обидчика» их несовершеннолетнего приятеля, но и всех, кто находился дома, говорится в статье.

Информации о состоянии предполагаемых пострадавших в статье не приводится. Прочие подробности конфликта также не уточняются — телеканал лишь добавляет, что «с большим трудом драку все же удалось остановить».

По факту избиения жителя Оренбурга «подручными предметами» возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Оренбургской области. В сообщении ведомства также говорится, что информация об избиении горожанина мигрантами распространялась по социальным медиа.