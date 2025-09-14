Мигранты напали на сотрудника ГИБДД при эвакуации автомобиля в Москве

сегодня в 15:29

В Москве арестовали двух мигрантов, напавших на сотрудника ГИБДД

Двое мигрантов напали на сотрудника Госавтоинспекции при эвакуации автомобиля в Москве. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК России.

Согласно данным следствия, двое мигрантов пытались помешать работе сотрудников ГИБДД при эвакуации автомобиля и напали на него. В результате инцидента инспектор получил различные травмы.

Злоумышленников задержали. В отношении мигрантов возбудили уголовное дело по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти).

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее агрессивный мужчина напал на экскурсовода в центре Москвы. После экскурсии пострадавший обратился в полицию. Неадеквата разыскивают.