Мигранты напали на сотрудника ГИБДД при эвакуации автомобиля в Москве
В Москве арестовали двух мигрантов, напавших на сотрудника ГИБДД
Двое мигрантов напали на сотрудника Госавтоинспекции при эвакуации автомобиля в Москве. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК России.
Согласно данным следствия, двое мигрантов пытались помешать работе сотрудников ГИБДД при эвакуации автомобиля и напали на него. В результате инцидента инспектор получил различные травмы.
Злоумышленников задержали. В отношении мигрантов возбудили уголовное дело по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти).
Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.
