Агрессивный мужчина напал на экскурсовода прямо в центре Москвы

Инцидент произошел рядом с музеем-квартирой Максима Горького на Малой Никитской улице столицы. Агрессивный мужчина напал на гида-экскурсовода, сообщает « Осторожно, Москва ».

Во время экскурсии мужчина подошел к гиду и начал требовать от него показать аккредитацию, в том числе нецензурно выражаться в адрес участников исторической прогулки. Словесная ссора перешла к побоям.

Гид успел заснять на камеру смартфона, как неадекватный мужчина бьет его ногой. Затем агрессор спешно убегает. Экскурсовод рассказал, что оппонент хватал его за горло, порвал рубашку в тот момент, когда он пытался оградить участников экскурсии.

«Мотивы его поступков непонятны. К сожалению, я не мог сразу вызвать правоохранительные органы, так как вел группу экскурсантов в музей», — рассказал гид.

После экскурсии пострадавший обратился в полицию. Агрессивного неадеквата ищут.