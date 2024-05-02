Мигранты из Средней Азии устроили поножовщину в подмосковном Чехове

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Мигранты из Средней Азии напали с ножом на двух мужчин в Подмосковье

В подмосковном Чехове мигранты из Средней Азии устроили конфликт, который закончился поножовщиной. В результате госпитализированы двое мужчин, сообщает ТАСС .

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения, куда бригада скорой помощи привезла раненых мужчин 23 и 37 лет.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что на Промышленной улице у потерпевших возник конфликт с неизвестными. В результате ссоры они получили ножевые ранения.

Полицейские задержали троих граждан Средней Азии. Двоих злоумышленников остановили в аэропорту Внуково, еще одного — в Чехове. Мигрантам от 20 лет до 31 года. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мужчина ударил свою бывшую жену ножом в примерочной торгового центра на Святоозерской улице в Москве. 30-летняя женщина госпитализирована с многочисленными ранениями.