Мужчина ударил бывшую жену ножом в ТЦ на Святоозерской улице в Москве

Мужчина ударил свою бывшую жену ножом в примерочной торгового центра на Святоозерской улице в Москве, сообщает Telegram-канал «МК: срочно»

В сети появилось видео, на котором видно, как мужчина зашел в магазин в торговом центре, а затем ударил женщину в примерочной. Затем мужчина покинул магазин.

30-летняя женщина госпитализирована с многочисленными ранениями. За ее жизнь и здоровье продолжают бороться врачи.

В настоящее время полицейские ищут мужчину. На камерах видеонаблюдения хорошо видно, как он был одет и его внешность. Он обвиняется в покушении на убийство.