Мигранты из хостела в Реутове совершают религиозные обряды в неподходящих местах

К следователям обратилась жительница Подмосковья. Она сообщила, что в Реутове есть хостел, в котором проживают мигранты. Они совершают религиозные обряды в местах, которые для этого не предназначены. Жители переживают за собственную безопасность.

Бастрыкин поставил на контроль ход расследования и процессуальной проверки по этому факту. Он поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить ему о результатах промежуточной проверки.

В Подмосковье муниципальным земельным контролем проводятся мероприятия по пресечению незаконной деятельности гостиниц и хостелов. Так, земельными инспекторами с начала 2023 года осмотрено 1160 участков, за 8 месяцев текущего года из запланированных к осмотру 400 участков проверено 349, что составляет 87% от плана.