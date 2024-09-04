В Подмосковье на 594 участках выявлена незаконная деятельность гостиниц

В Подмосковье муниципальным земельным контролем проводятся мероприятия по пресечению незаконной деятельности гостиниц и хостелов. Так, земельными инспекторами с начала 2023 года осмотрено 1160 участков, за 8 месяцев текущего года из запланированных к осмотру 400 участков проверено 349, что составляет 87% от плана. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Участки под индивидуальное жилищное строительство предназначены исключительно под строительство частного дома для постоянного проживания, но в ходе обследования все чаще фиксируются случаи, когда в жилом доме открывают гостиницы или хостелы, что согласно закону не подпадает под определение ИЖС.

В ходе осмотров незаконная деятельность гостиничного сервиса с начала 2023 года подтвердилась на 594 участках. По всем зафиксированным нарушениям материалы направляются в налоговые органы для пересчета ставки земельного налога на имущество, с 0,3% до 1,5%.

Жители Подмосковья также могут фиксировать незаконную гостиничную деятельность. Сделать это можно с помощью сервиса «Народный инспектор», который работает в приложении «Добродел».

Для этого нужно скачать в AppStore или GooglePlay приложение «Добродел», зарегистрироваться, далее QR-код перенаправит в «Народный инспектор», а GPS на мобильном устройстве определит место положения. Снятое видео объекта с нарушением использования земельных участков необходимо отправить специалистам с описанием проблемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.