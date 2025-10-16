Мигрантов обвинили в драке на футбольном матче в Видном
В Видном провели футбольный матч, в ходе которого приезжие из Таджикистана напали на соперников, сообщает «Многонационал».
Как рассказал подписчик Telegram-канала, в течение матча мигранты провоцировали соперников, а после очередного пропущенного мяча футболисты перешли к прямой агрессии.
На видео с матча показано, что потасовка началась на поле, драчунов разнимали остальные члены команд, слышны крики и мат.
Ранее пьяный мигрант устроил дебош на Ярославском вокзале в столице. Приезжий из Средней Азии достал из сумки канцелярский нож. Затем он стал бросаться на людей без каких-либо видимых на то причин.
