Мигрантов обвинили в драке на футбольном матче в Видном

В Видном провели футбольный матч, в ходе которого приезжие из Таджикистана напали на соперников, сообщает «Многонационал» .

Как рассказал подписчик Telegram-канала, в течение матча мигранты провоцировали соперников, а после очередного пропущенного мяча футболисты перешли к прямой агрессии.

На видео с матча показано, что потасовка началась на поле, драчунов разнимали остальные члены команд, слышны крики и мат.

Ранее пьяный мигрант устроил дебош на Ярославском вокзале в столице. Приезжий из Средней Азии достал из сумки канцелярский нож. Затем он стал бросаться на людей без каких-либо видимых на то причин.

