Мигрант ударил девочку-подростка за отказ познакомиться в Новосибирске

Иностранец набросился на девочку подростка в Новосибирске после того, как она отказала ему в знакомстве. Он ударил ее по лицу, сообщает Mash Siberia .

Компания молодых людей отдыхала в Гастродворике на улице Ленина. Неподалеку стояли другие люди, в числе которых был мигрант, который вскоре начал проявлять интерес к девочке-подростку.

Иностранец начал приставать к ребенку с просьбой познакомиться. Услышав отказ, он ударил девочку по лицу. За пострадавшую вступились очевидцы. Во время разборок мужчине пригрозили миграционной службой, только тогда он поспешил извиниться.

Как отметили местные жители, иностранец постоянно приходит на городские мероприятия и вечеринки, где пытается познакомиться с девушками. При этом у него есть жена и ребенок. После инцидента с ударом мужчина начал заявлять в соцсетях, что девушка якобы его задела, за что он ее и ударил.

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