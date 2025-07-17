В Кузбассе таджикистанец фиктивно женился ради документов, но брак аннулировали

Весной 2025 года прокопьевская прокуратура подала иск в Зенковский районный суд с требованием признать фиктивным брак между местной жительницей и гражданином Таджикистана. Проверка показала, что супруги заключили брак не для создания семьи, а для того, чтобы легализовать присутствие мужчины в России без учета квоты, сообщает Сiбдепо со ссылкой на Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

«В своих объяснениях гражданин Таджикистана указал, что прибыл в РФ в 2023 году с намерением остаться на постоянное проживание. Не имея законных оснований для получения гражданства или разрешения на проживание, он познакомился летом 2023 года с жительницей Прокопьевска и предложил ей заключить брак, на что она дала согласие», — говорится в сообщении.

В итоге пара действительно вступила в брак летом 2023 года, но факт отсутствия свадьбы и знакомства родственников, а также раздельный быт и интересы подтолкнул компетентные органы к мыслям, что регистрация отношений была осуществлена только ради документов для гражданина Таджикистана.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, аннулировал брак между жительницей Прокопьевска и иностранцем. Последнему теперь придется искать другой законный способ, чтобы остаться в России.