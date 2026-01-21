Мигрант отрезал себе ногу, спиливая деревья в Петербурге
Гражданин Узбекистана отрезал себе ногу во время спила деревьев в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает «78 | Новости».
Мужчина отрезал ногу в районе голени. Пострадавшему сразу наложили жгут.
Инцидент произошел на Авиационной улице в поселке Песочный. Подробности произошедшего выясняются.
