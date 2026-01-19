В Дмитрове накрыли нарколабораторию по производству «синтетики»

63-летний мигрант оборудовал в дачном доме в Дмитрове нарколабораторию по производству «синтетики». Он планировал продавать запрещенные вещества на территории Подмосковья, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным следствия, в октябре прошлого года иностранец арендовал в Дмитрове двухэтажный дом. У него был куратор, приказавший организовать синтез запрещенных веществ.

В тайниках-закладках мужчина нашел необходимое оборудование и прекурсоры, а затем начал производство. В ходе обысков в доме изъяли порошкообразное вещество светлого цвета, 45 канистр с химическими жидкостями, реагенты.

Также в нарколаборатории были вакуумный насос, магнитная мешалка, электронные весы и т. д. Эксперты выяснили, что найденное вещество — это производное наркотического средства N-метилэфедрона массой более 1 кг.

Задержанный объяснил, что планировал продавать «синтетику» на территории Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Фигуранта арестовали.

Ранее стало известно, что маньяк-аниматор из России мог убить пять девушек во время наркотического помешательства на Гоа. На допросе россиянин признался, что перерезал горло двум знакомым.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.