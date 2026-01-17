Маньяк-аниматор из России сделал жуткое признание в других убийствах на Гоа

SHOT: зарезавший свою знакомую на Гоа россиянин мог убить еще четверых девушек

Маньяк-аниматор из России мог убить пять девушек во время наркотического помешательства на Гоа. На допросе россиянин признался, что перерезал горло двум знакомым девушкам, сообщает SHOT.

Ранее стало известно, что обезумевший от ревности Алексей Л. жестоко расправился с 37-летней Елена К. в арендованной квартире на Гоа. Через 2 дня россиянин совершил второе убийство. Мужчина вел себя максимально неадекватно, предположительно, из-за наркотиков.

Последствия кровавой расправы над Еленой увидела ее подруга, которая проживала в соседней комнате. Она сообщила правоохранительным органам об убийстве. Алексея задержали, когда он лежал в леопардовых лосинах рядом со своей жертвой.

Позднее выяснилось, что маньяк-аниматор совершил еще одно убийство. Алексей ворвался на съемную квартиру в Морджиме, избил, нанес множество ножевых ранений и перерезал горло знакомой соотечественнице Елене В. Женщина перестала выходить на связь, поэтому ее дочь попросила знакомого проверить квартиру. Тело жертвы обнаружили около двери в ванную. На допросе Алексей сознался во втором убийстве.

Согласно данным местных СМИ, в ходе допроса Алексея заявил, что убил пятерых девушек. Проживающие на Гоа россияне утверждают, что одной из жертв стала местная девушка по имени Мридула. Расследование продолжается.

