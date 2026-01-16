Забил ножом и перерезал горло: ревнивец из РФ расправился с возлюбленной на Гоа

Российский турист пришел в ярость из ревности и жестоко расправился со своей девушкой во время совместного отпуска на Гоа, сообщает SHOT .

Трагедия произошла прошедшей ночью в индийском городе Арамболь. 37-летние Алексей Л. и Елена К. приехали на отдых и арендовали квартиру.

В какой-то момент Алексей заподозрил, что его возлюбленная переписывается с другим мужчиной. В ходе ссоры он в ярости набросился на Елену, нанеся ей несколько ножевых ранений. Однако на этом Алексей не остановился. Затем он связал истекающую кровью Елену и положил в ванную, где перерезал женщине горло.

Сотрудников полиции вызвали услышавшие шум соседи. Алексей не стал скрываться с места убийства и был задержан. Мужчине грозит длительное лишение свободы в индийской тюрьме.

