МИД РФ: россиян среди пострадавших в ходе беспорядков в Непале нет

Граждан РФ среди пострадавших в ходе массовых протестов в Непале нет. Обстановка вокруг посольства России в Катманду нормальная, сообщает пресс-служба МИД России .

В ведомстве отметили, что Москва выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса. В Кремле надеются, что обстановка в дружественном Непале в скором времени наладится.

Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в эту южноазиатскую страну, пока обстановка там не стабилизируется. Гражданам РФ, которые уже находятся в стране, посоветовали избегать мест скопления людей и соблюдать предписания местных властей.

В случае необходимости можно обратиться в посольство России в Катманду по телефону: +977-980-104-71-87.

С 8 сентября в Непале бушуют протесты, переросшие в массовые беспорядки. Они связаны с тем, что жители выступили против решения властей запретить ряд соцсетей. В результате стычек с полицейскими есть погибшие и раненые.

Ранее протестующие напали на нескольких политиков в Непале и жестоко избили их. В результате нападения и поджога дома погибла супруга бывшего премьера страны.