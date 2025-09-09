Отправили в нокдаун: протестующие напали на нескольких политиков в Непале

Протестующие напали на улице на министра финансов Непала Прасада Пауделя, который пытался от них сбежать. После этого его схватили и увели в неизвестном направлении, сообщает SHOT .

Кадры с места происшествия попали в Сеть. На них видно, как разъяренная толпа бежит по улице за министром. Внезапно на пути мужчины возникает один из митингующих. Он с силой бьет по Пауделю с ноги, от чего министр падает на асфальт.

Затем глава Минфина пытался встать, но его настигли протестующие. Они поймали его и увели в неизвестном направлении.

Также митингующие напали на экс-премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба и его супругу, которая возглавляет МИД Непала. В Сети появились кадры избитых политиков.

Протесты вспыхнули в Непале после того, как местные власти решили заблокировать ряд соцсетей. Митингующие вышли на улицу и устроили беспорядки. Они потребовали смены режима. Во время стычек с полицией погибли минимум 14 человек и пострадали сотни людей.

Между тем несколько сотен россиян застряли в Непале на фоне протестов. Они не могут улететь оттуда, так как аэропорт в столице страны Катманду частично закрыт.