Боятся выходить из дома: россияне застряли в Непале из-за массовых протестов

Россияне не могут вылететь из Непала из-за массовых протестов

Несколько сотен россиян не могут уехать из Непала из-за массовых протестов, которые вспыхнули на фоне запрета соцсетей. Международный аэропорт частично приостановил работу, в столице страны Катманду начались беспорядки, сообщает SHOT .

Российские путешественники опасаются за свою жизнь и стараются не выходить на улицу. По их словам, в городе вспыхивают пожары — протестующие поджигают дома чиновников.

Также часто происходят стычки между митингующими и полицейскими. В небе летают военные вертолеты, которые поливают водой протестующих. Местные жители требуют смены режима. Между тем премьер-министр Непала подал в отставку.

Как отмечают россияне, застрявшие в Катманду, они стараются находиться дома, однако продукты заканчиваются, а супермаркеты не работают. Также были зафиксированы проблемы с мобильной связью.

Протесты в Непале начались после того, как местные власти приняли решение блокировать несколько онлайн- платформ. В их числе X, YouTube и Facebook*. В результате стычек протестующих с полицейскими погибли как минимум 14 митингующих, еще десятки пострадали.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.